AS e i problemi del Real Madrid: "Sergio e Bale a rischio sanzione"

© foto di Pietro Lazzerini

AS di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Sergio e Bale a rischio sanzione". Il capitano del Real Madrid potrebbe ottenere un turno di stop in più rispetto alla semplice diffida per somma di ammonizioni perché ha confermato in un'intervista di aver cercato il giallo e dunque la squalifica. Il gallese invece ha esultato con il gesto dell'ombrello contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e rischia diverse giornate di stop.