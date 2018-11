AS e l'avvertimento di Solari: "Non si vince se difendiamo male"

© foto di Ospite

AS di questa mattina apre con l'avvertimento di Santiago Solari ai propri giocatori del Real Madrid in vista della sfida contro la Roma in Champions League: "Se non difendiamo bene non possiamo vincere niente". Il tecnico ha tirato le orecchie alla squadra dopo la sonora sconfitta subita in casa dell'Eibar per 3-0. Stasera i Blancos si giocano un pezzo di qualificazione e soprattutto la possibilità di passare agli ottavi come primi del girone.