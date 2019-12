As e l'inchiesta sui numeri social: "Real Madrid leader mondiale"

"Il Real Madrid, leader mondiale". Titola così in prima pagina l'edizione odierna di As, che riporta alcuni dati riguardanti i seguaci sui social network per quanto riguarda i principali club del mondo. Con 223.888.433 followers il Real Madrid domina questa speciale classifica, davanti a Barcellona, manchester United, Chelsea e Juventus nella Top 5. Per quanto riguarda i calciatori, è Cristiano Ronaldo ad essere in vetta.