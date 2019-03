AS di questa mattina critica la decisione dell'UEFA di comminare una giornata di squalifica in più rispetto alla semplice diffida nei confronti di Sergio Ramos per il cartellino giallo preso volontariamente per saltare la sfida di ritorno contro l'Ajax in Champions League. Il titolo recita: "Sincericidio". Il giocatore ha infatti confessato di aver preso intenzionalmente l'ammonizione, ma questa sincerità non ha pagato davanti all'UEFA.