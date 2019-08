"Sono vivi!". Esulta As dopo il successo del Real Madrid sul campo del Celta Vigo. Senza i rinforzi estivi in campo, la formazione di Zinedine Zidane s'è resa protagonista di una bella prestazione, compresi i calciatori discussi come Bale e Courtois. Stasera invece toccherà all'Atletico Madrid: "Il fenomeno Joao Felix arriva al Wanda Metropolitano".