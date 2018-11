AS in prima pagina: "Kane spedisce la Spagna nel limbo"

© foto di Lazzerini

AS commenta così l'eliminazione della Spagna dalla Final Four di Nations League dopo la vittoria di ieri dell'Inghilterra contro la Croazia: "Kane manda la Spagna nel limbo". Il suo gol all'84' permette agli inglesi di passare il turno relegando gli spagnoli a un ruolo di spettatori per la prima fase finale della nuova competizione per Nazionali europee.