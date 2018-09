AS in prima pagina: "Modric the best"

© foto di Lazzerini

AS in prima pagina di questa mattina celebra il numero 10 del Real Madrid titolando: "Modric the best". Il giocatore croato ha vinto il premio della FIFA superando 'mostri sacri' come Messi e Ronaldo. A margine della premiazione ha dichiarato: "Questo premio dimostra che col lavoro duro qualsiasi sogno può diventare realtà".