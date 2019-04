As: "L'Atletico Madrid non si arrende". Festa rimandata per il Barça

"L'Atletico Madrid non si arrende". Questo il titolo dell'edizione odierna di As, che in prima pagina dedica spazio alla vittoria della squadra di Simeone sul Valencia (3-2) arrivata grazie ai gol di Morata, Griezmann e Correa. E la Liga, così facendo, rimane ancora aperta, almeno dal punto di vista dell'aritmetica: rimandata la festa del Barcellona per la conquista del campionato.