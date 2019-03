© foto di J.M.Colomo

AS mette nel mirino Florentino Perez. Lo fa scrivendo che l'idea di un nuovo stadio del presidente del Real Madrid lo ha portato a frenare con gli investimenti nella squadra. Un mega progetto che non aumenterà la capienza, che costerà 600 milioni di euro ma che ha lasciato il Madrid al 2014 come acquisto dell'ultimo Galactico, ovvero James Rodriguez. Negli ultimi anni pochi investimenti, se paragonati al passato del Real, con Vinicius a 45 milioni come innesto più oneroso.