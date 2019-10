AS, Mourinho e il Real: la domanda non è "se" ma "quando" tornerà

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS il destino di José Mourinho sarà quello di tornare sulla panchina del Real Madrid. Come ha affermato Aulas quando parlava della panchina del suo Lione, lo Special One ha già scelto la sua prossima panchina e tutto fa pensare che stia aspettando i Blancos. Fonti vicine al tecnico citate dal sito del quotidiano spagnolo non si domandano "se andrà a Madrid" ma "quando tornerà".