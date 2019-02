Il Barcellona avrà 29 ore in più di riposo prima del Clasico contro il Barcellona e a Santiago Solari la cosa non va giù. "Il calendario è divertente", ha ironizzato e As oggi riporta le sue dichiarazioni, scrivendo a corredo: "Solari ironizza sulle 29 ore in più che avrà il Barcellona per tirare il fiato".