"Rimane un proiettile ma è di cannone" è il titolo che AS sceglie per la prima pagina odierna a poche ore da Real Madrid-Ajax, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che deciderà il futuro dell'intera stagione degli uomini di Santiago Solari già fuori dalla corsa per la Liga e per la Copa del Rey. "Il Real si gioca il dentro o fuori senza Sergio Ramos in difesa. 'La squadra tiene carattere e questa è la Champions' afferma Solari"