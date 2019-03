"Il ciclo era Cristiano Ronaldo". Questo il titolo dell'edizione odierna di As, che in prima pagina dedica spazio alle reazioni dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League. La coppia Benzema-Bale - si legge - non è riuscita a far dimenticare il portoghese ora alla Juventus, ma le colpe vengono attribuite anche al presidente Perez, reo di aver risparmiato troppo per quattro anni dando precedenza alla messa a punto del Bernabeu.