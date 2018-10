AS sulla Spagna: "Luis Enrique cancella Jordi Alba"

AS di questa mattina apre in prima pagina con le convocazioni della Spagna in vista dei prossimi impegni di Nations League: "Luis Enrique cancella Jordi Alba". Il ct spagnolo non chiama il giocatore del Barcellona e convoca Alonso, Gayà e Jonny. "Sono tutte decisioni tecniche, non sono per motivi personali". Questa la spiegazione dell'allenatore in conferenza stampa.