Atleti, Griezmann: "Pochi giorni e dirò dove vado". Ma la data è l'1 luglio

Antoine Griezmann sta continuando a lanciare sassolini sul sentiero che lo porterà nella sua nuova squadra, che secondo numerose fonti sarà il Barcellona. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha così parlato ai microfoni di Telefoot: "Io so dove voglio andare, e so che sacrifici devo fare per poterci arrivare. Devo chiedere a tutti di avere un po' di pazienza, presto potrò dirvi quale sarà la mia prossima squadra, e lo farò con piacere". In studio poi però è stato ricordato come il suo acquisto non avverrà prima dell'1 luglio, dato che in quel giorno la sua clausola rescissoria scenderà a 120 milioni.