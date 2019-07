Auf Wiedersehen, Uli: Hoeness lascerà il Bayern dopo 49 anni

Uli Hoeness lascerà il Bayern Monaco. L'attuale presidente dei bavaresi, riporta la Bild, ha fatto sapere che non presenterà la sua candidatura per le elezioni di novembre. 67 anni, Hoeness dopo aver giocato dal 1970 al 1979 al Bayern, è divenuto immediatamente dopo il ritiro dirigente del club: per 30 anni è stato general manager, dal 2009 presidente. Il 1° maggio 2019 Hoeness ha festeggiato i 40 anni nel management del Bayern.