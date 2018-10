BBA o quattro centrocampisti: i dilemmi Real per il Clasico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"BBA o quattro centrocampisti". E' il dilemma di Julen Lopetegui, tecnico del Real Madrid, in vista della gara contro il Barcellona. L'allenatore delle Merengues, in ottica Clasico, deve ancora scegliere se schierare il tridente con Asensio, Bale e Benzema, o se mettere dal 1' un centrocampista come Isco o Ceballos. Lo scrive AS.