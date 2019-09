© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

La BBC racconta i retroscena dell'affare Neymar al Barcellona, ovvero della trattativa che doveva esserci e che non c'è stata. Il brasiliano stava negoziando un nuovo contratto col PSG, era felice a Parigi. Solo che il Barça ha perso poi le semifinali di Champions contro il Liverpool e allora il presidente Bartomeu ha provato a risvegliare ambiente e spogliatoio: ai senatori ha spiegato che era fiducioso sul ritorno. Neymar è rimasto in contatto con gli ex compagni e Messi stesso ha ammesso a Bartomeu che intravede in Ney il centro del club per la sua eredità. La prima offerta ufficiale, e unica, è arrivata il 27 agosto: 115 milioni di euro, 15 di bonus e tre giocatori. Todibo e Rakitic, entrambi riluttanti, e Dembele, che ha rifiutato. Da subito, anche gli intermediari e gli agenti non ci sono riusciti. Dembelé ha parlato quattro volte con Tuchel ma, ringraziandolo, ha rifiutato la proposta. Il PSG allora ha chiesto 150 milioni di euro mentre il Real Madrid e i club inglesi non sono mai stati interessati. E Neymar? Voleva solo la Spagna, senza mai esporsi sulla destinazione ma i contatti lo svelano da soli.