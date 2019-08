Bundes, il 2° turno - Bayern insegue, Eintracht-Lipsia per i 6 punti

Siamo giunti al secondo turno di Bundesliga, che già nella giornata di ieri ha regalato un risultato molto interessante per la vetta della classifica, con il Borussia Dortmund vincitore nell'anticipo del venerdì contro il Colonia. Nella giornata di oggi, intanto, il programma del campionato è molto ricco, con il Bayern che avrà la possibilità di rispondere, oltre agli altri match che potranno riequilibrare la classifica dopo la prima giornata.

Vertice blindato, Bayern chiamato alla risposta - La vittoria di ieri del Borussia Dortmund è di sicuro un risultato importante. Tre punti resi ancor più preziosi dalla solidità mostrata dai gialloneri, abili nel ribaltare un risultato messo in salita nel primo tempo (gol di Draxler per il Colonia), e poi ridipinto a tinte giallonere dalle reti di Sancho, Hakimi e Paco Alcacer negli ultimi 20 minuti di partita. Dortmund, dunque, saldo in vetta, con il Bayern che dovrà rispondere oggi alle 18.30 in casa di uno Schalke 04 pronto a dare filo da torcere e portare a casa i primi tre punti della stagione.

Scontri tra vicini di casa - Non si può parlare di veri e propri scontri diretti dopo una sola giornata di campionato, ma sono diversi i match che si giocheranno tra squadre che sono posizionate in maniera molto vicina in classifica dopo il primo turno. E' il caso, ad esempio, di Bayer Leverkusen e Fortuna Dusseldorf, impegnate alle 15.30, entrambe appollaiate a 3 punti in classifica. Stesso discorso per Eintracht e Lipsia, pronte a raccogliere una vittoria utile a dare uno slancio in classifica. Ed anche nelle zone basse ci si affronta ad armi pari: zero punti per Augsburg e Union Berlino, che si sfideranno sempre nel pomeriggio e che aspirano ad abbandonare l'ultimo posto in classifica, cosi come Hoffenheim e Werder Brema.

In cerca di conferme - Dopo l'ottimo pareggio della prima giornata contro il Bayern, l'Herha Berlino è in cerca di conferme e, ovviamente, del primo successo stagionale. Ci proverà oggi contro il Wolfsburg, altre squadra che cercherà di confermare l'andamento positivo della prima, magari centrando la seconda vittoria consecutiva. Da capire, poi, come si rialzeranno Borussia Monchengladbach e Mainz, dopo un avvio stentato che ha portato in cassa rispettivamente un pareggio ed una sconfitta.