Bundes, il 3° turno - Dortmund a Berlino, occasione Bayern col Mainz

La Bundesliga ha una nuova capolista, almeno per le prossime ore. Il Lipsia di Julian Nagelsmann, infatti, ha superato il Borussia M'Gladbach nell'anticipo del venerdì: 3-1 il risultato finale per gli ospiti, con la tripletta di Timo Werner a sigillare tre punti importanti che proiettano il Lipsia in cima alla classifica, aspettando la risposta delle altre squadre impegnate nel week end.

Occasioni ghiotte - Alle 15.30 saranno ben cinque i match in programma, con diverse squadre di alta classifica impegnate per confermare il proprio status e dare continuità a quanto visto nelle prime giornate. Come nel caso del Wolfsburg, che ospiterà un Paderborn ancora a zero punti e che, francamente, non rappresenta una minaccia considerevole per i ragazzi di Glasner che potrebbero cosi inanelare la terza vittoria consecutiva. Il Friburgo, poi, ospiterà un altro fanalino di coda, il Colonia, alla ricerca della prima vittoria ma che pare al momento ancora troppo lontano dalla condizione utile per poter impensierire i bianconeri che, al contrario, sono partiti col botto. Occasione da cogliere anche per il Bayern di Monaco, impegnato tra le mura amiche contro il Mainz, altra squadra che non ha ancora conosciuto vittoria nelle prime due giornate. Da valutare, poi, il Bayer Leverkusen, che proverà a centrare il terzo successo consecutivo contro un Hoffenheim che, di contro, è chiamato a dare continuità dopo il successo al fotofinish contro il Werder Brema.

Ricerca di conferma e rivalsa - Schalke ed Hertha Berlino sono appollaiate ad un solo punto in classifica, e nel pomeriggio di oggi proveranno a scrollarsi di dosso la negatività delle prime due giornate non particolarmente brillanti. Il Borussia Dortmund, invece, scenderà in campo più tardi, precisamente alle 18.30, a Berlino in casa della neo promossa Union: un solo punto in classifica per i ragazzi di Urs Fischer, mentre i gialloneri inseguono la vittoria per riconquistare il primato e tenere a distanza il Bayern. Prova di rivalsa, invece, è attesa nel match tra Werder Brema ed Augsburg: entrambe partite a rilento (zero punti la prima, uno solo la seconda), sono ora chiamate a dare uno slancio a questo avvio di campionato. Stesso slancio atteso da Eintracht e Fortuna Dusseldorf, che chiuderanno il week end di Bundesliga domenica alle 18: una sola vittoria per entrambe, pronte a darsi battaglia per dare un segnale in vista della prossima sosta di campionato.