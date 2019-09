Bundes, il 5° turno - Occasione Bayern, inside per Dortmund e Lipsia

Quinto atto dalla Bundesliga, sempre più sorprendente in queste prime battute di inizio stagione. Il solo fatto che la vetta della classifica veda ben lontano il Bayern, dà l'idea di quanto il campionato tedesco sia cominciato con un sprint nuovo e che potrebbe regalare sorprese ad ogni giornata.

Bayern, che occasione - Come detto in precedenza, i bavaresi al momento sono lontani dalla vetta della classifica. Non tanto per i punti che dividono la squadra di Kovac dal primo posto (soltanto due), ma perchè diverse squadre sono davanti, anche se nel corso del weekend l'occasione che si presenta per il Bayern è delle più ghiotte. I campioni in carica, infatti, ospiteranno un Colonia che ha conquistato una sola vittoria nelle prime quattro partite, dimostrando di non essere ancora entrato nel pieno della competizione. Una gara più che abbordabile, dunque, per i bavaresi, che potranno poi sperare in qualche passo falso di quelle che sono davanti.

Difficile trasferte - Le squadre che rappresentano l'insidia maggiore per il Bayern sono senza dubbio Lipsia e Borussia Dortmund, entrambe impegnate in due trasferte difficili in questo quinto turno di Bundes. I gialloneri andranno in scena a Francoforte contro un Eintracht che arriva da due sconfitte consecutive (Arsenal in Europa League, Augsburg in campionato) e che dunque sarà affamato di punti per cercare di invertire il trend negativo. Il Lipsia capolista, invece, sarà impegnato sul campo di un Werder Brema che, invece, ha trovato fiducia proprio negli ultimi risultati, con due vittorie di fila contro Augsburg ed Union Berlino.

Occasioni e scontri diretti - Nelle parti alte della classifica ci sono anche altre squadre che potranno ambire a punti preziosi per smuovere la classifica. Il Friburgo (tre vittorie su quattro impegni) ospiterà un umile Augsburg, in fiducia dopo la vittoria contro l'Eintracht. Il Wolfsburg, invece, cercherà di potare in cascina i tre punti contro l'Hoffenheim che non vince da un mese. Scontro in coda, poi, tra Hertha Berlino e Paderborn, entrambe ad un punto e pronte a dare battaglia per portare a casa la prima vittoria in campionato. L'Union Berlino sarà chiamato alla difficile trasferta a Leverkusen col Bayer, mentre il Borussia M'Gladbach sfiderà il Fortuna Dusseldorf.