© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham sta preparando la vita senza Christian Eriksen. Perché il danese ha fior di richieste, milionarie, dal Real Madrid e non solo. Per questo gli Spurs si stanno muovendo con forza per Donny van de Beek. Rivale in Champions League con la maglia dell'Ajax, per il Mirror è seguito anche dagli stessi Blancos e dal Bayern Monaco.