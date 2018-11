Campionati in Europa - Austria, Salisburgo cala il poker

Campionato austriaco virtualmente già chiuso. Dopo 15 giornate il Salisburgo ha creato un solco enorme sulle inseguitrici anche se da quest'anno il format è cambiato: il campionato sarà articolato in una regular season di 22 giornate che qualificherà per sei squadre in un gironcino all'italiana per il titolo.

Admira-Austria Vienna 1-2

Wolfsberger-Mattersburg 2-2

Hartberg-Salisburgo 0-4

Altach-Sturm Graz 0-2

St. Polten-Wacker Innsbruck 2-0

Rapid Vienna-LASK 0-1

Classifica

Salisburgo 41

LASK 29

St. Polten 26

Wolfsberger 25

Austria Vienna 21

Hartberg 21

Sturm Graz 19

Rapid Vienna 16

Wacker Innsbruck 15

Mattersburg 15

Altach 11

Admira 9