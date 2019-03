© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta contro il Rapid Vienna, il Salisburgo si riprende e rifila una goleada al Matterbusrg: finisce 3-0 per l'eurorivale del Napoli, che difende il +11 in classifica sul Linz. In coda, sorpasso dell'Admira, alla seconda vittoria consecutiva, sull'Altach dopo lo scontro diretto. Ecco risultati e classifica del campionato austriaco dopo le gare della 20^ giornata.

Innsbruck-Mattersburg 0-1

Austria Vienna-Hartberg 4-2

Sturm Graz-LASK Linz 0-3

Altach-Admira 0-1

Salisburgo-Wolfsberger 3-0

St. Polten-Rapid Vienna 0-4

Classifica

Salisburgo 51

LASK Linz 40

Austria Vienna 30

St. Polten 30

Wolfsberger 28

Sturm Graz 27

Rapid Vienna 26

Hartberg 24

Mattersburg 23

Wacker Innsbruck 17

Admira 17

Altach 15