Il Salisburgo torna a vincere e lo fa in grande stile calando il poker sull'Austria Vienna: +5 sul LASK Linz secondo. Assente Haaland per malattia. Il norvegese, fin qui 17 reti in 10 partite ufficiali, è in dubbio per la sfida contro il Liverpool. Stop per il Wolfsberger, che fra Bundesliga, Coppa d'Austria ed Europa League era reduce da sette vittorie consecutive. Di seguito risultati e classifica dopo 9 giornate:

Salisburgo-Austria Vienna 4-1

Wolfberger-Wattens 2-2

St. Polten-LASK Linz 0-3

Sturm Graz-Admira Wacker 4-1

Altach-Mattersburg 0-2

Rapid Vienna-Hartberg 3-3

Classifica

Salisburgo 25

LASK Linz 20

Wolfsberger 19

Rapid Vienna 17

Sturm Graz 16

Hartberg 12

Mattersburg 10

Wattens 9

Austria Vienna 8

Altach 7

St. Polten 6

Admira Wacker 2