Campionati in Europa - Belgio, doppietta di Kums e l'Anderlecht va

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la seconda settimana consecutiva, in Belgio, la capolista frena e l'inseguitrice non ne approfitta. Anzi, il Genk riesce pure a guadagnare un punto sul Brugge, sconfitto a Charleroi. Secondo successo consecutivo per l'Anderlecht, trascinato da una doppietta dell'ex Udinese Kums. Di seguito risultati e classifica della Pro League dopo 15 giornate:

Anversa-Ostenda 2-0

Charleroi-Brugge 2-1

Eupen-Sint Truiden 1-4

Zulte Waregem-Lokeren 2-0

Cercle Brugge-Waasland Beveren 2-0

Anderlecht-Gent 2-0

Kortrijk-Standard Liegi 0-2

Mouscron-Genk 0-0

Classifica

Genk 35

Brugge 31

Anversa 31

Anderlecht 30

Sint-Truiden 24

Gent 23

Standard Liegi 23

Charleroi 20

Cercle Brugge 19

Ostenda 18

Eupen 16

Kortrijk 16

Zulte-Waregem 12

Waasland-Beveren 11

Mouscron-Peruwelz 10

Lokeren 10