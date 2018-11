Campionati in Europa - Bosnia-Erzegovina, è già lotta a due squadre

Fonte: calcioslavo.it

Dopo la 18^ giornata di Premijer Liga il motivetto, in Bosnia, appare assai chiaro: sarà al massimo una lotta a due tra il Sarajevo e lo Zrinjski per vincere il campionato. Le due squadre in questione hanno infatti entrambe vinto, ed allungato ulteriormente su uno Zeljeznicar ormai alle corde, e arrivato alla sua quarta sconfitta consecutiva. Di seguito risultati e classifica dopo il diciottesimo turno del campionato bosniaco.

Krupa - Zeljeznicar 2-1

Tuzla City - Zrinjski Mostar 1-2

Celik Zenica - Mladost DK 0-3

Radnik Bijeljina - Sloboda Tuzla 0-1

Sarajevo - Zvijezda Brgule 3-1

Classifica: Sarajevo 40; Zrinjski 35; Zeljeznicar 28; Siroki Brijeg 27; Mladost 26; Sloboda 25; Radnik e Celik Zenica 21; Zvijezda 20; Tuzla City 19; GOSK Gabela 17; Krupa 15.