Campionati in Europa - Croazia, alla Dinamo derby e allungo al comando

© foto di Marco Spadavecchia

Il campionato croato si è messo alle spalle anche la 14^ giornata di 1.HNL. Un turno abbastanza transitorio visti i risultati complessivi che hanno visto le squadre migliori in classifica avere la meglio su quelle peggio posizionate. Anche se in realtà è un turno che certifica il sempre più crescente dominio che esercita la Dinamo Zagabria nei confronti della concorrenza. I campioni uscenti erano infatti attesi, nel posticipo del turno, al derby in casa dei cugini della Lokomotiva Zagabria. Una sfida stra-cittadina che ha sorriso alla capolista, e vinta grazie ad una vera e propria acrobazia da circo eseguita da Petkovic (in foto l'esultanza), vecchia conoscenza del calcio italiano, in rovesciata. La seconda squadra della capitale, nonché seconda in classifica, vede dunque alle sue spalle molte squadre che hanno accorciato il gap. In primis l'Osijek, terzo e a -1: la squadra della Slavonia ha ottenuto tre punti espugnando il campo dello Slaven Belupo e portando all'esonero dell'allenatore di questi ultimi, Ivkovic. Ancora quarta la rivelazione HNK Gorica, capace di vincere in casa di un Rudes ormai forse già dal destino segnato, data l'ultima posizione ed i soli due punti raccolti in quattordici gare, senza ancora mai vincere. Continua la risalita del Rijeka: i fiumani vincono il derby con l'Istra 1961 e sono sì ancora quinti, ma ora a sole quattro lunghezze dalla seconda piazza. Torna al sorriso anche l'Hajduk Spalato, che rifila un sonoro tris all'Inter Zapresic ma che continua comunque ad occupare una posizione molto anonima. Sarà dura scalare posizioni: le squadre davanti sono molto lontane, e serve un cambio di passo. Di seguito risultati e classifiche dopo il quattordicesimo turno del campionato croato.

Rudes - HNK Gorica 0-1

Slaven Belupo - Osijek 0-2

Hajduk Spalato - Inter Zapresic 3-0

Istra 1961 - Rijeka 1-2

Lokomotiva Zagabria - Dinamo Zagabria 0-1

Classifica: Dinamo 36; Lokomotiva 28; Osijek 27; Gorica 26; Rijeka 24; Hajduk 16; Slaven 13; Zapresic 11; Istra 9; Rudes 2.