Campionati in Europa - Croazia, la Dinamo cade a Fiume

Fonte: calcioslavo.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono tanti i temi da poter prendere in analisi a seguito della 15^ giornata di 1.HNL, quindi è bene analizzarli uno alla volta. E non si può non iniziare dalla partita sulla quale erano puntati tutti i riflettori in terra croata: la super-sfida tra Rijeka e Dinamo Zagabria, che ha detto di più di quanto non si possa dedurre semplicemente guardando la classifica. Dopo il grande exploit del 2017, la squadra di Fiume ha iniziato un lento declino, ma da quando ha cambiato allenatore sembra aver cambiato marcia: con Biscan in panchina i bianco-celesti sono ancora imbattuti, e sono riusciti ad imporsi contro la capolista, ancora mai sconfitta fin qui. Un bel messaggio. Firmato dal protagonista della foto di copertina: quel Colak che ha deciso la partita. Dietro non ne ha però sostanzialmente approfittato nessuno: seconda e terza, Lokomotiva e Osijek, si sfidavano e hanno finito per prendersi un punto ciascuno, mentre l'HNK Gorica ha subito un'inattesa sconfitta interna contro l'Istra 1961, anche se va ricordato che la squadra neo-promossa fin qui stava giocando molto sopra le attese. Quindi c'è il capitolo Hajduk: la squadra di Spalato sembra non riuscire ad emergere mai del tutto del fango, e contro il modesto Slaven Belupo arriva solo un pareggio. Proprio questi ultimi vengono raggiunti in classifica dall'Inter Zapresic, vincitrice sul campo del Rudes ormai spacciato nell'anticipo del venerdì. Di seguito ecco dunque risultati e classifica dopo il quindicesimo turno del campionato croato.

Rudes - Inter Zapresic 0-1

Rijeka - Dinamo Zagabria 1-0

HNK Gorica - Istra 1961 0-2

Hajduk Spalato - Slaven Belupo 2-2

Lokomotiva Zagabria - Osijek 2-2

Classifica: Dinamo 35; Lokomotiva 29; Osijek 28; Rijeka 27; Gorica 26; Hajduk 17; Slaven e Zapresic 14; Istra 12; Rudes 2.