Campionati in Europa - Norvegia, termina il campionato. Tutti i verdetti

Si è chiuso il campionato norvegese 2018. Il Rosenborg si è laureato campione con un turno d'anticipo. 26° titolo per la squadra di Trondheim, che il 2 dicembre a Oslo ha la possibilità di fare il double: in programma la finale di Coppa di Norvegia contro lo Stromsgodset. Molde e Brann si qualificano in Europa League, Start e Sandefjord retrocedono, al loro posto Viking e Mjondalen. L'ivoriano Franck Boli dello Stabaek vince la classifica marcatori con 17 reti.

Brann-Odd 1-0

Lillestrom-Kristiansund 2-0

Sandefjord-Molde 1-3

Stabaek-Stromsgodset 2-2

Haugesund-Start 3-1

Rosenborg-Bodo/Glimt 1-1

Valarenga-Ranheim 2-1

Tromso-Sarpsborg 0-2

Classifica

Rosenborg 64

Molde 59

Brann 58

Haugesund 53

Kristiansund 46

Valarenga 42

Ranheim 42

Sarpsborg 41

Odd 40

Tromso 36

Bodo/Glimt 32

Lillestrom 32

Stromsgodset 31

Stabaek 29

Start 29

Sandefjord 23