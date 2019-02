© foto di Insidefoto/Image Sport

Sconfitta pesante per il Legia, che perde in casa per 2-0 contro il Cracovia e vede aumentare il distacco dal Lechia. La capolista pareggia sul campo del Korona e porta a quattro le lunghezze di vantaggio sui rivali, che ora sono tallonati dallo Jagiellonia. In coda vittoria per il fanalino Sosnowiec, che batte 3-2 l'Arka.

Pogon Szczecin-Gornik 3-1

Piast-Lech 4-0

Jagiellonia-Ploch 1-0

Sosnowiec-Arka 3-2

Korona-Lechia 0-0

Zaglebie-Legnica 3-0

Legia-Cracovia 0-2

Wisla-Slask 1-0

Classifica

Lechia 46

Legia 42

Jagiellonia 39

Korona 35

Piast 34

Pogon Szczesin 34

Lech 33

Cracovia 33

Wisla 32

Zaglebia 30

Arka 25

Slask 21

Legnica 21

Gornik 20

Plock 20

Sosnowiec 15