© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Porto vince la sua quinta partita consecutiva in campionato (2-0 al Santa Clara) e resta in vetta alla classifica con 15 punti insieme al Benfica, vittorioso a sua volta sul campo del Moreirense in questo sesto turno di Primeira Liga. Di scena, stasera, invece lo Sporting CP, che alle 22 ospiterà il Famalicao alla ricerca di punti e fiducia visto il suo attuale - poco entusiasmante - settimo posto in graduatoria con sette lunghezze.

Questi tutti i risultati del sesto turno di Primeira Liga :

Pacos de Ferreira-Aves 2-1

Belenenses-Rio Ave 0-2

Moreirense-Benfica 1-2

Gil Vicente-Boavista 0-0

Vitoria Setubal-Portimonense 0-0

Tondela-Vitoria Guimaraes 1-3

Porto-Santa Clara 2-0

Braga-Maritimo Oggi alle 20

Sporting CP-Famalicao Oggi alle 20

La classifica aggiornata :

Benfica 15

Porto 15

Famalicao 13*

Rio Ave 10

Boavista 10

Vitoria Guimaraes 9

Sporting CP 5*

Tondela 8

Santa Clara 8

Moreirense 7

Vitoria Setubal 7

Gil Vicente 6

Portimonense 5

Belenenses 5

Maritimo 4*

Braga 4*

Pacos de Ferreira 4

Aves 3

* Una partita in meno