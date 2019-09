© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Campionato portoghese arrivato al 7° turno. Continua a sorprendere il Famalicao, primo in classifica con uno score incredibile di sei vittorie e un pareggio. Resta in scia il Benfica grazie a un gol di Carlos Vinicius. Vittoria di misura anche per il Porto con Marega a segno. Questa sera chiude il programma lo Sporting.

Boavista-Tondela 0-0

Maritimo-Moreirense 2-1

Benfica-Vitoria Setubal 1-0

Famalicao-Belenenses 3-1

Santa Clara-Gil Vicente 1-0

Vitoria Guimaraes-Paços de Ferreira 1-0

Portimonense-Sporting Braga 0-1

Rio Ave-Porto 0-1

Desportivo Aves-Sporting CP ore 21.15

Classifica

Famalicao 19

Benfica 18

Porto 18

Vitoria Guimaraes 12

Boavista 11

Santa Clara 11

Rio Ave 10

Tondela 9

Sporting CP* 8

Maritimo 8

Braga 8

Moreirense 7

Vitoria Setubal 7

Gil Vicente 6

Portimonense 5

Belenenses 5

Paços de Ferreira 4

Desportivo Aves 3*

* una partita in meno