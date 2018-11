Campionati in Europa - Repubblica Ceca, allungo Slavia Praga

Il capitano del Boca Juniors Pablo Perez ha parlato all'uscita dall'ospedale dopo un controllo all'occhio feirto durante l'assalto dei tifosi del River Plate al pullman degli Xeneizes: "E' una vergogna ciò che è successo. Ho una moglie e tre figlie, la maggiore mi ha abbracciato in...

