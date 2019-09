Pareggio a reti bianche per la capolista Cluj, che nel fine settimana del campionato rumeno viene fermato a Bucarest, in casa della FCSB. Ne approfitta per accorciare il Craiova, capace di imporsi nello scontro diretto col Gaz Metan che in caso di vittoria sarebbe invece andato in testa a pari. Chance di aggancio alla vetta che ha questa sera il Viitorul: se vince, la squadra di Hagi acchiappa il Cluj, eurorivale della Lazio.

Questi tutti i risultati del decimo turno di Liga 1 :

Gaz Metan-Universitatea Craiova 2-3

Voluntari-Academica Clinceni 1-2

Sepsi-Herrmanstadt 3-0

Astra Giurgiu-Dinamo Bucarest 3-2

Botosani-Chindia Targoviste 0-3

FCSB-Cluj 0-0

Viitorul-Poli Iasi (ore 19.30)