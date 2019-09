© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambia la prima della classe in Russia, col CSKA Mosca che approfitta del ko dello Zenit, ko contro la Lokomotiv grazie al gol di Krychowiak. Facile successo a Ekateriburg firmato Magnusson, Sigurdsson e Bijol. Crisi senza fine per lo Spartak Mosca: quarto ko consecutivo, stavolta in casa contro il modesto Orenburg. Di seguito risultati e classifica dopo 11 turni:

Krylya Sovetov-Tambov 2-0

Rostov-Dinamo Mosca 3-0

Lokomotiv Mosca-Zenit 1-0

Ural-CSKA Mosca 0-3

Rubin Kazan-Ufa 0-0

Spartak Mosca-Orenburg 1-2

Krasnodar-Arsenal Tula 2-0

Sochi-Akhmat Grozny ore 18.30

Classifica

CSKA Mosca 25

Lokomotiv Mosca 23

Rostov 23

Krasnodar 23

Zenit 23

Ufa 15

Ural 14

Arsenal Tula 14

Spartak Mosca 14

Orenburg 11

Krylya Sovetov 11

Rubin Kazan 11

Dinamo Mosca 10

Sochi 9

Akhmat Grozny 9

Tambov 8