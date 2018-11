Campionati in Europa: Russia, Marchisio di rigore e lo Zenit vola

Siracusa, porte girevoli: Gomis-Messina out, D'Alessandro-Baiocco in

Pisa, tra mille incognite parte un tour de force: settimana in trasferta

Matera, DS e allenatore per ora restano al loro posto

La Juve U23 perde, Piacenza primo. Rende a -1 dal Trapani: i risultati in C

Pro Piacenza, Giannichedda: "Non riusciamo a preparare le partite"

Serie C, la top 11 del gir. A: Tavano segna a raffica

Serie C 2018/2019: le panchine: Pazienza a Siracusa

Serie C, la top 11 del gir. B: la furia Marilungo si abbatte sul Monza

Serie C, la top 11 del gir. C: Marano festeggia 200 presenze tra i Pro

Il Piccolo: "Tris Unione travolge Giana. Alabardati restano in alto"

Pisa, Corrado: "Ghirelli scelta di continuità per il processo di riforma"

Dg Entella ribadisce: "Ora 7 promozione come indicato da Gravina”

Novara, rinnovo fino al 2020 per il ds Ludi

Reggina, Praticò: "Non dobbiamo mollare la presa"

Altre notizie Serie C

Marchisio-gol nell'ultimo turno del campionato russo. L'ex Juventus regala i tre punti allo Zenit, nella sfida contro l'Akhmat Grozny, su calcio di rigore. Primato rassicurante per i pietroburghesi, nonostante la Lokomotiv Mosca sia in grande rimonta: quinta vittoria consecutiva. Pari del CSKA nel derby contro la Dinamo, male lo Spartak del dopo-Carrera: 1-2 casalingo contro l'Ural. Di seguito risultati e classifica dopo 13 turni:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy