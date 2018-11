Campionati in Europa - Russia, Zenit riprende corsa. Marchisio in panca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riprende la marcia lo Zenit nel campionato russo: battuto anche il Rostov grazie alle reti di Driussi ed Ekhorin. Panchina per Marhisio. Restiste il Krasnodar, che segna 3 reti all'Arsenal Tula e il CSKA che risolve la sfida con l'Akhmat Grozny nel secondo tempo grazie a Magnusson e Zhamaledtdinov. Momento di flessione per i campioni in carica della Lokomotiv Mosca, ko in casa contro l'Ural: al vantaggio di Smolov rispondono Kulakov ed El Kabir. Torna a vincere dopo un mese e mezzo lo Spartak Mosca: segna anche Luiz Adriano. Di seguito risultati e classifica dopo 15 giornate:

Akhmat-CSKA 0-2

Lokomotiv-Ural 1-2

Dinamo-Yenisey 1-2

Orenburg-Ufa 1-0

Anzhi-Rubin 1-1

Spartak-Krylya Sovetov 3-1

Krasnodar-Arsenal 3-0

Zenit-Rostov 2-0

Classifica

Zenit 34

Krasnodar 29

CSKA 26

Lokomotiv 25

Rostov 23

Ural 22

Spartak 22

Orenburg 22

Rubin 21

Akhmat 19

Arsenal 17

Dinamo 16

Anzhi 14

Krylya Sovetov 14

Ufa 14

Yenisey 9