Campionati in Europa: Serbia, lo Stella Rossa non si ferma più

Non ci sono grandi novità nella SuperLiga serba dopo la disputa della 15^ giornata di campionato del weekend. Ha aperto il turno la Stella Rossa, capace di fatto solo e soltanto di vincere in questo avvio, eccetto nel pareggio del Veciti Derbi, è così è stato anche stavolta: comodo successo in casa del Proleter, una delle rivelazioni di questa prima parte del campionato. Arrivati al giro di boa del girone di andata, il bilancio dei campioni uscenti è di quattordici vittorie ed un pari. Mostruoso. Alle sue spalle si assesta con sempre più certezza il Radnicki Nis, in grado di espugnare il campo del Backa. Ancora terzo, e tornato a raccogliere tre punti, il Partizan che ha battuto un'altra nobile del campionato quale il Vojvodina. Altro scontro diretto di alta classifica era quello tra Mladost Lucani e Cukaricki, gara che è parsa a tratti un giro sull'otttovolante. Avanti di due lunghezze, gli attuali quarti classificati si fanno però rimontare e superare dai padroni di casa, prima di indirizzare nuovamente a suo favore, e risolvere, la contesa grazie a due reti. Di seguito risultati e classifica dopo il quindicesimo turno del campionato serbo.

Proleter Novi Sad - Stella Rossa 0-2

Backa - Radnicki Nis 0-2

Mladost Lucani - Cukaricki 3-4

Radnik Surdulica - Dinamo Vranje 2-0

Zemun - Napredak Krusevac 0-2

Macva Sabac - Vozdovac 2-0

Rad Belgrado - Spartak Subotica 1-1

Partizan Belgrado - Vojvodina 2-0

Classifica

Stella Rossa 43

Radnicki Nis 34

Partizan 30

Cukaricki 29

Napredak 25

Proleter 23

Mladost 22

Vojvodina 21

Macva 16

Rad 15

Vozdovac 15

Radnik 15

Zemun 13

Backa 13

Spartak 11

Dinamo Vranje 7