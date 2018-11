Campionati in Europa: Slovenia, piovono reti nell'ultimo turno

Roma, Di Francesco: "Col CSKA serve determinazione. Siamo in crescita"

Emozioni, spettacolo e tanti gol nel fine settimana della 15^ giornata di Prva Liga slovena. Ben ventisei le reti messe a segno nelle cinque partite del turno. Il campo nel quale se ne è segnate di più è nella capitale: palpitante il 4-4 con il quale il Domzale, andato anche avanti di due reti ma a serio rischio nel finale con un gol fantasma che non è stato segnalato ed ha scatenato polemiche, ha strappato un punto sul campo dell'Olimpija Ljubljana. Ne ha approfittato la capolista Maribor, capace di battere il Celje in trasferta rifilando ben cinque reti all'avversaria. Di seguito ecco dunque risultati e classifica dopo il quindicesimo turno del campionato sloveno.

