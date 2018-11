Campionati in Europa - Svezia, AIK campione per la 12esima volta

Dieci presenze in questa prima parte di stagione hanno permesso a Milan Skriniar di avere una media voto di 6,30 secondo le pagelle di TMW. Proprio al microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente del difensore dell'Inter ha commentato il momento vissuto dal difensore slovacco. "Lui...

Carpi, Machach ritrovato: può essere l'arma in più

Crotone, la cura Oddo ancora non si vede

Hellas, Caracciolo: "La pressione non deve essere un problema"

Hellas Verona, Grosso resta per ora. Baroni non convince

Brescia, osservatori del Manchester City per Tonali

Tuttosport: "Il Palermo brilla come il suo Stellone"

Il Mattino: "Benevento, ora ritiro da riscatto". Bucchi in bilico

Serie B, Giudice Sportivo: otto squalificati per un turno

Salernitana, ipotesi rinnovo per Mazzarani

Cosenza, si riflette su Braglia: summit in serata

Palermo, Belli advisor per la cessione a un gruppo straniero

Spezia, Augello: "Giocando come all'Arechi sarà difficile batterci"

AIK Solna campione di Svezia per la 12esima volta nella sua storia. Decisivo il successo contro il Kalmar grazie a una rete di Jansson al 45'. Il successo vale la qualificazione al primo turno della Champions League 2019-20. Norrkoping e Malmo qualificate alla prossima Europa League mentre retrocedono Dalkurd e Trelleborgs. Il Bormmapojkarna si gioca la salvezza nel playoff-playout contro l'Eskilstuna. Paulinho, attaccante brasiliano dell'Hacken, vince la classifica marcatori con 20 reti, davanti alla meteora del Genoa Linus Hallenius, oggi al GIF Sundsvall, con 18 reti. Promossi nel massimo campionato Helsingborgs e Falkenbergs. Di seguito risultati e classifica dopo la 30esima e ultima giornata:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy