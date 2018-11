Campionati in Europa: Svezia, una giornata alla fine. In due per il titolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una giornata al termine del campionato svedese e titolo non ancora assegnato. L'AIK spreca il match ball non andando oltre lo 0-0 in casa con il GIF Sundsvall, permettendo al Norrkoping di sperare ancora. Retrocede invece il Trelleborg. Di seguito risultati e classifica:

Norrkoping-Orebro 3-2

Goteborg-Malmo 0-3

Hammarby-Hacken 1-0

AIK-GIF Sundsvall 0-0

Sirius-Kalmar 1-1

Elfsborg-Brommapojkarna 1-2

Trelleborg-Ostersunds 0-1

Dalkurd-Djurgarden 1-2

Classifica

AIK 64

Norrkoping 62

Hammarby 57

Malmo 55

Hacken 53

Ostersunds 48

Djurgarden 45

GIF Sundsvall 44

Orebro 35

Kalmar 34

Elfsborg 30

Sirius 30

IFK Goteborg 28

Brommapojkarna 23

Dalkurd 21

Trelleborg 15