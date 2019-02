© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Svizzera prosegue la marcia trionfale dello Young Boys che grazie alla vittoria contro lo Zurigo, avversario del Napoli in Europa League, mantiene i 19 punti di vantaggio sul Basilea secondo. Vince anche il Thun in trasferta contro il St. Gallen, mentre in coda fondamentali successi di Xamax e Lugano rispettivamente contro Grasshoppers e Lucerna.

I risultati della 21esima giornata:

St. Gallen-Thun 1-3

Lucerna-Lugano 0-3

Young Boys-Zurigo 2-0

Grasshoppers-Xamax 0-1

Basilea-Sion 1-0

La classifica:

Young Boys 56

Basilea 37

Thun 35

Zurigo 28

St. Gallen 27

Sion 25

Lucerna 25

Lugano 23

Xamax 19

Grasshoppers 17