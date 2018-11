Campionati in Europa - Svizzera, Young Boys +14 in 14 giornate

CHIEVO, ADDIO A VENTURA. AL SUO POSTO DI CARLO. ANCHE L'UDINESE ESONERA VELAZQUEZ. NICOLA E' IL NUOVO TECNICO. LA JUVENTUS HA NEL MIRINO TONALI. LAUTARO MARTINEZ E L'INTER ANCORA INSIEME. IL MILAN SOGNA PAREDES. ROMA E NAPOLI SU LAZZARI. PREZIOSI PER ADESSO CONFERMA JURIC. Giornata...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 novembre

Le probabili formazioni di Bayern-AEK - Dubbio in difesa per Kovac

Le probabili formazioni di Juve-Man Utd - Cuadrado dal 1', out Lukaku

Le probabili formazioni di Lazio-Marsiglia - Turnover per Inzaghi

Le probabili formazioni di Betis-Milan - Scelte quasi obbligate per Gattuso

Le probabili formazioni di Perugia-Crotone - Tante assenze per Oddo

Le probabili formazioni di Salernitana-Spezia - Dubbi per Colantuono

Le probabili formazioni di Cremonese-Livorno - Tanti dubbi per Rastelli

Le probabili formazioni di Ascoli-Padova - Prima panchina per Foscarini

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter - Gasperini punta su Zapata, out Palomino

Le probabili formazioni di Roma-Samp – Dubbio Dzeko per Di Francesco

14 punti di vantaggio fra Young Boys e Basilea. Tutto questo dopo appena 14 giornate. Ultima vittima della capolista il San Gallo mentre il Bailea cade a Thun dopo essere stato in vantaggio 0-2. Di seguito risultati e classifica della Super League svizzera:

