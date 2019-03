© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Basaksehir scappa in vetta alla Super Lig turca. Con la vittoria in trasferta a Malatya, la squadra di Istanbul approfitta di un turno particolarmente favorevole, in cui pareggiano sia Galatasaray che Besiktas. I punti di vantaggio sul secondo posto sono ora 8. Passi avanti, in ottica salvezza, di Fenerbahçe e Bursaspor. Ecco risultati e classifica dopo le gare della 24^ giornata.

Akhisarspor-Alanyaspor 3-1

Kasimpasa-Trabzonspor 2-2

Erzurum-Galatasaray 1-1

Yeni Malatyaspor-Basaksehir 0-2

Konyaspor-Goztepe 1-1

Fenerbahçe-Rizespor 3-2

Bursaspor-Sivasspor 3-2

Kayserispor-Besiktas 2-2

Antalyaspor-Ankaragucu 2-4

Classifica

Basaksehir 54

Galatasaray 46

Besiktas 41

Trabzonspor 37

Konyaspor 35

Yeni Malatyaspor 34

Kayserispor 32

Antalyaspor 32

Alanyaspor 31

Sivasspor 31

Kasimpasa 30

Ankaragucu 30

Caykur Rizespor 28

Fenerbahçe 28

Bursaspor 27

Goztepe 26

Erzurumspor 22

Akhisar Belediyespor 21