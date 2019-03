Campionati in Europa: Turchia, Napoleoni fa sognare il Basaksehir

© foto di Gaetano Mocciaro

Stefano Napoleoni regala un preziosissimo successo al Basaksehir contro il Fenerbahçe. La rete dell'attaccante romano a sette minuti dalla fine permette ai suoi di mantenersi a +8 sul Galatasaray a nove giornate dalla fine. Si tratta del terzo gol in questa Super Lig per Napoleoni. Kagawa segna il gol vittoria al 93' per il Besiktas, che ha visto anche Ljajic in gol contro il Konyaspor. Di seguito risultati e classifica:

Sivasspor-Yeni Malatyaspor 2-0

Trabzonspor-Akhisar Belediyespor 2-1

Basaksehir-Fenerbahçe 2-1

Ankaragucu-Bursaspor 0-0

Goztepe-Kasimpasa 0-0

Caykur Rizespor-Kayserispor 3-0

Besiktas-Konyaspor 3-2

Galatasaray-Antalyaspor 5-0

Classifica

Basaksehir 57

Galatasaray 49

Besiktas 44

Trabzonspor 40

Konyaspor 35

Yeni Malatyaspor 34

Sivasspor 34

Alanyaspor 34

Kayserispor 32

Antalyaspor 32

Caykur Rizespor 31

Kasimpasa 31

Ankaragucu 31

Fenerbahçe 28

Busaspor 28

Goztepe Izmir 27

Erzurumspor 22

Akhisar Belediyespor 21