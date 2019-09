© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto troppo facile per lo Shakhtar che dopo nove turni è ancora a punteggio pieno. +10 su Desna e Dinamo Kiev e Junior Moraes ancora a segno: sono 8 le reti in campionato per il brasiliano, capocannoniere del torneo. Di seguito risultati e classifica del campionato ucraino:

Shakhtar-Vorskla 4-0

Karpaty-Kolos 1-2

Oleksandria-Lviv 2-0

Mariupol-Desna 0-4

Dinamo Kiev-Dnipro-1 2-0

Olimpik Donetsk-Zorya 0-5

Classifica

Shakhtar 27

Desna 17

Dinamo Kiev 17

Oleksandria 16

Zorya 15

Kolos 14

Dnipro-1 11

Mariupol 9

Karpaty 8

Vorskla 7

Lviv 6

Olimpik Donetsk 5