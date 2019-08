Chi è Harry Maguire, il difensore più costoso della storia

© foto di Imago/Image Sport

Cinque anni nella sua Sheffield, poi l’Hull City. Stiamo parlando di Harry Maguire, il difensore più costoso della storia del calcio. Nel primo pomeriggio è arrivata l’ufficialità da parte del Manchester United: ben 80 milioni di sterline, ovvero 90 milioni di euro. L’esordio in nazionale è avvenuto nell’ottobre del 2017, con il primo e unico gol messo a segno nei quarti di finale contro la Svezia. I Red Devils, dopo anni in cui è mancata una vera e propria guida in difesa, hanno deciso di affidare tutto il pacchetto arretrato al centrale inglese classe 1993.

L’esordio con lo Sheffield - Maguire ha mosso i primi passi nello Sheffield United, per poi passare all’Hull City. Nel suo primo anno con le Tigers non ha trovato molto spazio, ma dopo il prestito al Wigan ha lentamente conquistato i gradi da titolare. Nel 2017 passa al Leicester, dove si mette in mostra e inizia a far vedere le sue qualità. Ad ottobre dello stesso anno l’esordio contro la Lituania nel girone di qualificazione ai mondiali: in Russia Southgate gli dà fiducia sin dalla prima sfida e lui ricambia con buone prestazioni e il gol contro gli svedesi.

Il calciatore più costoso della storia - Da oggi il giocatore dello United diventa il difensore più costoso della storia del calcio, i Red Devils hanno investito praticamente tutto su di lui. Contratto di sei anni, Solskjaer costruirà la sua nuova squadra partendo proprio dal rinnovo di De Gea e dal centrale inglese. Tre gol nello scorso campionato, 21 in carriera: un difensore con questi numeri può far comodo ad uno United che ancora deve riprendersi dopo l’addio di Sir Alex Ferguson. Anche quel Manchester puntava molto sulla solidità difensiva, ma i prezzi non erano ancora così folli.