Chi è Rodri, il futuro centrocampista del Manchester City

Rodrigo Hernández Cascante, in arte Rodri. All'anagrafe 23 anni, ma l'esperienza è quella del veterano: 97 presenze in Liga, 8 in Champions e 10 in Europa League. Un curriculum notato dal Manchester City, salvo ulteriori sorprese il prossimo club in cui giocherà lo spagnolo nella prossima stagione. Lo abbiamo apprezzato nel 4-4-2 dell'Atletico Madrid, anche se non disdegna il ruolo di mediano davanti la difesa. Nel Villarreal si è messo in mostra, ma con i madrileni ha avuto più spazio ed è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità.

In campo - Un giocatore completo e in grado di poter occupare diversi ruoli nella parte centrale del campo, ma ovviamente il meglio lo dà davanti la difesa. Nel centrocampo a quattro è riuscito comunque a ritagliarsi il suo spazio, sarebbe interessante vederlo anche nel 4-2-3-1 per capire la sua duttilità.

Carriera - Classe 1996, inizia a muovere i primi passi nelle giovanili dell'Atletico Madrid. Nel 2013 passa al Villarreal, ma l'esordio in prima squadra avviene tre anni più tardi. Nel centrocampo a tre si impone e diventa il fulcro del gioco, nella scorsa estate l'Atletico Madrid riesce a riportarlo a casa: in maglia colchoneros ha collezionato 47 presenze, con 3 gol all'attivo.

I numeri - Non è un centrocampista "goleador", in 173 presenze ha siglato soltanto 7 reti. Rimane comunque un calciatore esperto per la sua età, con 19 presenze nelle competizioni europee. Considerando l'età siamo davanti ad un giocatore che può stupire anche in Premier, soprattutto nel 4-3-3 di Pep Guardiola.