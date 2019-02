© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"No Juve no party" titola il Corriere della Sera. "Mauro offeso rivuole la fascia di capitano. Wanda convinta che l'Inter lo cederà. Paratici-Marotta botta e risposta sul mercato". Evidenziate le parole di Steven Zhang: "Icardi non andrà mai alla Juve. Quanto al mercato non si può certo escludere di poter fare altri affari. Mai dire mai nel calcio".